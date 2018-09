Boekverfilming voor Dorst van Esther Gerritsen

Dat heeft uitgeverij De Geus donderdag bekendgemaakt. Diesing maakte eerder tv-films als Taxi 656 en Nieuwe Schoenen.

Producent Keyfilm heeft de filmrechten van het boek gekocht.

Esther Gerritsen debuteerde in 2000 met de verhalenbundel Bevoorrecht bewustzijn. Daarna volgden onder andere de romans Tussen Een Persoon en Normale dagen (longlist Libris Literatuur Prijs 2006). In 2008 verscheen haar De kleine miezerige god (longlist Gouden Uil 2008). Twee jaar later stond de roman Superduif op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs. Van Dorst zijn de Duitse, Engelse en IJslandse rechten verkocht.

Dorst gaat over de relatie tussen een moeder en dochter.Als de twee elkaar bij toeval tegenkomen, vertelt de moeder tussen neus en lippen door dat ze niet lang meer te leven heeft. Dochter Coco voelt zich verantwoordelijk en trekt bij haar moeder in. Terug in het ouderlijk huis pakt Coco haar oude drankgewoontes weer op.

Waneer de film in productie gaat, is nog niet bekend.