Terwijl de appeltaart geurde – gebruik goudrenet – begon ik aan de speculaas. Mengen, rusten, uitrollen, speculaasdeeg in het plankje, plankje verstopt. Speculaasdeeg eruit peuteren. Bloem in het plankje speculaasdeeg, telkens 32 gram, dat paste mooi erin, speculaasdeeg vast in het plankje, bloem en deeg eruitpeuteren, plankje schoonmaken, rijstebloem in het plankje, speculaasdeeg in het plankje, speculaasdeeg vast in het plankje, rijstebloem en speculaasdeeg uit het plankje peuteren, maar eindelijk had ik het.

Zes molens op het bakblik en geheel volgens instructies de oven in. Toen geurde het huis naar Hildebrand en de Camera Obscura, koude winteravonden en gezellig taaitaaipop vergulden. Vol verwachting klopte mijn hart.

Ik haalde het bakblik uit de oven en daar lagen ze, met afgezakte wieken, alles veel te veel gerezen. Konijnen met hangoren. Heel Holland bakt, het zal wel! Maar ik niet meer.