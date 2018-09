Probleem panoramadak Mitsubishi Outlander Sport

Het panoramadak is mogelijk niet helemaal goed bevestigd. Door te weinig hechtmateriaal, in dit geval primer, kan het dak op den duur los gaan zitten en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Het gaat in totaal om 3.181 exemplaren van de Outlander Sport van modeljaar 2011.

Gebouwd in VS

"De problemen zijn alleen voor de Outlander Sport die lokaal in de VS wordt gebouwd. De versie voor Europa, die dus ASX heet, wordt gebouwd in Japan. De recall heeft daardoor geen betrekking op de ASX-modellen in ons land", aldus de woordvoerder van Mitsubishi Nederland.

Het is niet voor het eerst dat de Mitsubishi Outlander Sport problemen heeft. Zo moesten in de VS al eerder 4.539 exemplaren terug naar de dealer omdat de remlichten niet functioneerde of omdat ze juist altijd waren verlicht en dat zonder het rempedaal in te trappen. Ook was er bij AWD-modellen van de Outlander Sport een probleem met de brandstofmeter. Die gaf toen een onjuiste indicatie van de hoeveelheid brandstof in de tank.