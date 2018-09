Per T-Ford de wereld rond - Deel 9

We hebben de auto’s, de T-Ford en de Land Rover, verscheept naar Houston en zijn zelf een paar maanden thuis geweest om opa en oma te worden van twee prachtige kleinzonen. Dit jaar is het de bedoeling om door de States en Canada te reizen om geld in te zamelen voor het wereldwijde werk van SOS-kinderdorpen. De sponsorstand tot nu toe is ruim 25.000 euro en dit willen we graag verdubbelen tijdens onze reis dit jaar.

Nadat de auto’s in de haven van Houston waren aangekomen, moesten er de nodige formaliteiten geregeld worden om de auto’s het land in te krijgen. Maar na 960 Amerikaanse dollars betaald te hebben, mochten ze het land in. Echter niet voor langer dan 90 dagen. Aangezien het plan is om langer in de States te blijven, moeten we hier nog een oplossing voor vinden. Maar nu kunnen we in ieder geval starten met onze trip door de US en Canada.

Jeugd

In dit eerste deel van onze Amerika-trip wordt de Land Rover, die als volgauto fungeert, bemand door Henk Fokkink en Guus Verleer. Want zonder volgauto met al onze kampeerspullen en reserveonderdelen wordt zo’n lange reis met een bijna 100 jaar oude auto wel erg moeilijk.

We starten in Houston, waar we al direct uitgenodigd zijn door de plaatstelijke T-Ford club voor een ijsparty. Daarna vertrokken we naar College Station, een dorpje met een heuse T-Ford garage. Daar hebben ze vier nieuwe banden onder de T-Ford gezet, zodat we op nieuw rubber de reis kunnen voortzetten. Texas is een prachtig land, zeker als je over de secundaire wegen rijdt en door oude dorpjes komt. De dorpjes zijn veelal ontvolkt vanwege het wegtrekken van de jeugd naar de stad en soms zijn ze helemaal verlaten. Onderweg komen we af en toe een autokerkhof tegen met auto’s uit de jaren 20 en 30.

Houden zo

Helemaal verroest, maar vanwege het droge klimaat vaak nog redelijk gaaf. De T-Ford voelt zich prima thuis in het land van oorsprong. Iedereen heeft wel iets met een T-Ford. Of men heeft er zelf een, of een familielid of vriend heeft er wel een. Het enthousiasme van de mensen die we ontmoeten is dan ook zeer groot. Soms worden we van de weg geplukt door iemand die zijn T-Ford collectie aan ons wil laten zien. We kunnen daar niet altijd op ingaan, want anders komen we nooit in Las Vegas.

Via El Paso en Flagstaff komen we bij de Grand Canyon aan. Daar blijven we een aantal dagen om dit wereldwonder te bekijken. Vanaf de Grand Cayon gaan we naar de Bryce Canyon, minder bekend maar net zo indrukwekkend. Van hieruit vervolgen we onze weg naar Las Vegas waar we afscheid nemen van ons volgteam dat terugvliegt naar Nederland. De eerste 3650 kilometer in de States zitten erop zonder ook maar enige pech aan de T-Ford. Houden zo.

Wil je de reisavonturen van Dirk Regter volgen, kijk dan geregeld op Autovisie.nl. Kijk voor meer informatie op www.modeltworldtour.com.