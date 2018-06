Suzuki doet zakelijk: de Swift Business Edition

Actiemodel

Net als alle andere Swifts met handgeschakelde vijfversnellingsbak heeft de Business Edition van de Swift een 1,2 liter benzinemotor met 94 pk en een gemiddeld verbruik van 4,9 liter op 100 kilometer. Als we dat vertalen naar grammen C02 per kilometer komt daar 113 uit. Genoeg om in de 20 procent bijtellingcategorie te vallen.

Waarin de Business Edition zich onderscheidt is in zijn uitrusting. Zo heeft de auto onder andere een navigatiesysteem, een achteruitrijcamera, airconditioning, cruise control en 16 inch lichtmetalen wielen.

Net geen 16 mille

Prijzen van de Swift Business Edition beginnen bij € 15.999,-. Volgens Suzuki betekent dat een voordeel van € 2.390,- voor alle opties.