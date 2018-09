Column Werner Budding: Autofeestjes

Dagje sturen

Ik woon in een bosdorpje, op de Veluwe. En daar zijn best wat leuke routes te rijden. Of anders gezegd, het ligt relatief dicht bij de Randstad en in de Randstad kun je nauwelijks meer een dagje lekker sturen. En dus tuffen de 'motorbendes', de houd-Tweede-Wereld-Oorlog-voertuigen-in-stand-club, het MG-verband en al dat soort sociale toer- of merkorganisaties coöperatief achter elkaar aan door 'mijn' dorp. Maar het was dit jaar toch dik een maand later dat ik op een zaterdagochtend gewekt werd door een legioen open uitlaten.

Extreme auto's

Altijd leuk om even over de parkeerplaats te lopen, waar het klassieke spul staat uit te blazen. Denk je daar ook zo over, dan moet je 9 juni toch zeker even naar de Basisweg in Amsterdam komen. Cars and Coffee XXL is daar dan gaande. Liefst 300 echt heel extreme auto's. En dan extreem in de zin van snel, uniek of mooi. Wat te denken van een Eunos Cosmo 20B, een Ferrari 599 GTO, Lotus 2-Eleven of Maserati Merak SS? Ik kan ook vast verklappen dat er één en ander is te zien dat nimmer op een show of beurs stond.

Vooroorlogs

Geen idee of je het 'intern' verkocht krijgt, maar op 8 juni start op vliegveld Teuge Wings Wheels and Goggles. Eveneens uniek, een wedstrijd waarin vooroorlogse vliegtuigen en vooroorlogse auto's als team tegen elkaar strijden. Begin vorige eeuw werd dit type wedstrijdformat vaker toegepast. Maar in Nederland was het zelden zien.

Italiaans topspul

En als de rust dan thuis is wedergekeerd, kun je naar Italia a Zandvoort. De huisherrie mag best enkele weken aanhouden, want Italia is pas op 30 juni. Allerlei raceklassen met Italiaans topspul, veel productnieuws met ondermeer de Maserati Quattroporte (aan de nieuwe Ghibli wordt getrokken, maar de kans dat deze op Zandvoort staat, is klein), die schitterende Alfa 4C, de Panda Bigfoot en zeker twee Ferrari F1 V12’s. Inderdaad, die dat wereldse geluid voortbrengen. Formule 1 op Zandvoort. Het gebeurt zelden; alleen dat is al reden richting de kust te trekken. Hoewel de zon zich momenteel bijzonder weinig laat zien, kon het toch best een lekkere ‘autozomer’ worden.