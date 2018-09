'Premium Renaults op nieuw platform'

Bodemsectie

De bodemsectie, waarin motoren dwars voorin worden geplaatst, is geschikt voor voor- en vierwielaandrijving. Op het chassis worden de nieuwe generatie Megane (2015), Laguna, Latitude en Espace gebouwd. De Espace trapt af, want die komt in 2014 op de markt. Ook de nieuwe Scenic komt op het platform te staan evenals een opvolger van de Koleos (crossover). Laatstgenoemde moet in 2015 op de markt arriveren.