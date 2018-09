Met Video on Demand kijk je wat je wilt, wanneer je wilt

Met Video on Demand heb je altijd een virtuele videotheek in huis en kun je kiezen uit duizenden films, televisieseries en gemiste programma’s. Het aanbod is altijd up-to-date. Want zodra een film op DVD verschijnt, is de film dezelfde dag ook op Video on Demand beschikbaar. Je kijkt de nieuwste films zoals Django Unchained, Wreck-it Ralph, Verliefd op Ibiza, Life of Pi, Pitch Perfect en So Undercover dus direct als ze uitkomen. Zonder reclameblokken.

En bij spannende series kan je lekker de vaart erin houden. Met Video on Demand hoef je na de aftiteling namelijk niet een week te wachten op het vervolg. Met één druk op de knop kijk je een heel seizoen achter elkaar en kan je pauzeren wanneer jij dat wilt. En als je huisgenoot iets op TV kijkt waar jij geen zin in hebt, kan je programma’s ook (terug)kijken op de tabletWil je voortaan ook de nieuwste films kijken met een druk op je afstandsbediening? Met UPC en Ziggo heb je toegang tot de allernieuwste films, oudere blockbusters, TV-series, kinderprogramma’s en andere gemiste uitzendingen op het moment dat het jou uitkomt.

Wil je weten welke VoD-aanbieder het best bij je past? Kijk dan op de websites van UPC en Ziggo of op videoondemand.nu.

Video on Demand film van de week: Wreck-it Ralph

Ralph is het zat om overschaduwd te worden door Fix-it-Felix Jr., de held van de arcade-game waar ze beiden in zitten, Na jarenlang altijd maar weer hetzelfde te doen en te zien hoe Felix alle eer krijgt, besluit Ralph dat hij er helemaal genoeg van heeft de slechterik te zijn. Hij neemt het heft in eigen reusachtige handen en gaat op een groot game-avontuur dwars door alle gamewerelden heen om te laten zien wat je echt nodig hebt om de held te kunnen zijn.