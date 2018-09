Enorme toeloop voor superheldfilm Iron Man 3

De beste filmopening ooit betrof eveneens een film over superhelden, The Avengers. Die was vorig jaar in het eerste weekend goed voor 207,4 miljoen dollar. Harry Potter and the Deathly Hallows (2) opende in 2011 met 169,2 miljoen dollar.

Wekelijks alles over lifestyle, reizen, wonen en culinair in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik