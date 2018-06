Recensie| Life of Pi 3D

Life of Pi gaat niet waarover het gaat. Aan de oppervlakte is het een verhaal over de enige overlevende van een scheepsramp, die samen met een Bengaalse tijger afkomstig uit de opgedoekte dierentuin van zijn ouders 227 dagen lang op de oceaan ronddobbert. Piscine 'Pi' Molitor (Suraj Sharma's droomdebuut), is vernoemd naar een Frans zwembad. Door harde lessen uit zijn vroege jeugd weet hij dat de tijger met de minstens zo opmerkelijke naam Richard Parker nooit een vriend zal worden die hij kan vertrouwen. Toch is het roofdier z'n enige gezelschap in deze tijd van beproeving. Gegeseld door stormen, met uithongering bedreigd, maar soms gezegend door de majestueuze natuur, sluiten de twee een gewapende vrede.De indrukwekkende 3D film schept met digitale hulp een dromerige realiteit die soms wat kitsch aandoet. Life of Pi nodigt de kijker echter uit zich mee te laten voeren en die drempel te nemen. Wie dat doet, wacht een bijna mystieke ervaring. Ang Lee brengt met zijn film een ode aan de menselijke geesteskracht, de mysteries van het leven en de magie van vertellen. Omdat we met verhalen - of ze nu waar zijn of niet - ons bestaan definiëren en zin geven. Misschien klampen we ons daarmee vast aan illusies. Maar zelfs dan zijn het práchtige illusies, die ons als mensen binden.

