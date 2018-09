Minder winst voor Hyundai

De Koreaanse fabrikant behaalde in de eerste drie maanden van 2013 een nettowinst van 2,1 biljoen won (ongeveer 1,45 miljard euro), en dat is 16 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Stakingen

Volgens Hyundai is de daling te wijten aan productieproblemen als gevolg van stakingen. Sinds maart worden er geen weekenddiensten meer gedraaid in diverse Hyundai-fabrieken. Hierdoor produceerde het merk in het eerste kwartaal van 2013 11 procent minder auto’s dan een jaar eerder.

Zwakke yen

Een andere oorzaak voor de winstdaling is de sterke positie van de Zuid-Koreaanse won tegenover de Japanse yen. Het afgelopen jaar is de yen 25 procent minder waard geworden in vergelijking met de won. Hierdoor zijn Japanse fabrikanten in het voordeel als het op export aankomt.