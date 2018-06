Krystl is vanavond aanwezig bij de 3FM Awards met een paar ontzettend hoge hakken.

"Ik weet nu al dat ik over een paar uur niet meer kan lopen op deze units", schrijft ze op Twitter.

De prijzen worden vanavond uitgereikt in de Gashouder in Amsterdam. Krystl werd al eens uitgeroepen tot 3FM Serious Talent en won in 2011 een 3FM Award voor Beste Nieuwkomer.