Toekomstig mogelijk twee verschillende Jaguar XJ's

Nieuwe markten

De traditionele sedan doet het beter in nieuwe markten als China en het Midden-Oosten. Dit zegt Jaguar, in gesprek met het Amerikaanse Edmunds. Om die reden wordt er bij de nieuwe XJ waarschijnlijk voor gekozen om hem ook als sedan leverbaar te maken, samen met een moderner vormgegeven variant die meer in lijn is met de huidige auto.

Kansen

Jaguar ziet de kansen die er in China liggen voor het merk en daarom overweegt het twee verschillende bodystijlen. Ook de traditionelere clientèle zou zo beter aangesproken worden. De huidige XJ (sinds 2009) moet nog wel een aantal jaren mee. De vervanger komt naar verwachting pas in 2017 op de markt.