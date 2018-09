Duik in ons testarchief: Studebaker Silver Hawk

Met de slogan "First by far with a postwar car", bracht Studebaker ruim een jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog een nieuw model op de markt. Het merk groeide uit tot een succes en dat kwam mede door de industrieel ontwerper Raymond Loewy. Het merk werd overigens al in 1852 opgericht, maar ging zich pas in 1902 bezighouden met het vervaardigen van auto's.

Studebaker Silver Hawk - 1957

Klik hier indien de digitale publicatie niet zichtbaar is.