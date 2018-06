'Compacte sportwagen Nissan in Tokyo'

Alternatief

Een soortgelijk model werd twee jaar geleden al voorgesteld in de vorm van de Esflow Concept (zie foto's). Vorig jaar april werd al duidelijk dat Nissan serieus naar een kleinere sportwagen kijkt. Als is het maar om een alternatief te bieden voor de Toyota GT86 en Subaru BRZ. De prijs van de compacte sportwagen Nissan moet onder die van de huidige 370Z liggen. In Nederland vraagt Nissan voor dat model momenteel 74.400 euro. De BRZ en GT86 beginnen beide bij ongeveer 40 mille.

Serieus geïnteresseerd

Nissan zet vol in op hybride techniek. Tijdens de 24 Uren van Le Mans volgend jaar nemen de Japanners deel met een hybride racewagen. En op later termijn moet er ook een Nissan GT-R volgen waarbij de benzinemotor wordt ondersteunt door een elektromotor. "Als we zeggen dat we volgend jaar naar Le Mans gaan met een elektrische sportwagen, dan wil dat duidelijk maken dat we serieus geïnteresseerd zijn in de elektrificatie van sportwagens", zegt Andy Palmer, vicepresident bij Nissan.

"De 370Z zal blijven bestaan als een klassieke sportwagen. Maar er is ruimte onder dat model voor iets speciaals. Daarvoor moet je in Tokyo zijn. De Tokyo Motor Show heeft plaats van 22 november tot 1 december 2013.