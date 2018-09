Autogekken op zijwegen: Bouwdoosje van... 600 euro

Maar nu is de Aventador er ook als bouwdoos. Vergis je niet, het gaat hier niet om een plastic kitje dat je met een potje verf en een tube lijm even in elkaar zet. Want de nieuwste bouwdoos van de Aventador is van het prestigieuze merk Pocher.

Zuigerstang

Het Italiaanse Pocher was in de jaren '70 fameus om zijn bouwdozen van vooroorlogse Alfa Romeo's, Bugatti's en Rolls Royces in schaal 1:8. Het waren immense dingen, maar ze stonden vooral bekend omdat ze zo complex waren. De motor was tot in detail nagemaakt, en je was uren bezig om alleen al de zuigers aan de zuigerstangen te bevestigen, om maar een voorbeeld te noemen. Complete stoelen zaten er ook niet in, je kreeg een stoelframe, een lapje leer en een schriftelijke cursus bekleden. Veel plezier er mee. Die oude Pocher dozen gingen destijds voor zo'n 700 gulden (!) over de toonbank. Wij denken dat de meeste oude bouwdozen van Pocher nooit zijn afgebouwd, er moeten er her en der op zolders nog talloze liggen waar de eigenaar halverwege de moed liet zakken.

Britse vlag

In de jaren '80 kwam er een einde aan Pocher, en langzaamaan werd het merk vergeten. Maar nu is het er weer. Het merk is nu eigendom van het Britse Hornby, bekend als maker van treintjes maar ook als eigenaar van het fameuze merk Corgi Toys. Onder Britse vlak is Pocher nu herrezen. Op de Spielwarenmesse in Neurenberg, afgelopen februari, presenteerde het herrezen Pocher zijn eerste nieuwe model: de Lamborghini Aventador. En ja, dat is ook weer een bouwdoos. Wel een beetje anders dan de oude Pocher-bouwdozen. Iets minder detail in de motor, vermoeden we. En de metalen carrosserie wordt in de kleur geleverd: steenrood of wit. Volgens de informatie die we van Hornby kregen, kun je de lijmtube dicht laten, alle onderdelen worden geschroefd of geklikt. Die onderdelen zijn voor het merendeel van metaal en het zijn er pakweg vijfhonderd.

Het is de bedoeling dat de Aventador van Pocher tegen het einde van dit jaar op de markt komt, Hornby kon nog niet precies vertellen waar je 'm dan kunt kopen. De prijs is wel bekend: 600 euro.

door: Freek van Leeuwen Modelauto Krant