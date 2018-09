Vermaarde recensent Roger Ebert overleden

Ebert was de eerste filmrecensent die een Pulitzer-prijs won. Hij was ook de eerste filmcriticus die zelf een ster kreeg op de Hollywood Walk of Fame.

Ebert recenseerde 45 jaar voor de Chicago Sun-Times. Ook presenteerde hij tv-programma's en schreef hij boeken over films. Met zijn werk was hij net zo bekend geworden als veel van de sterren die hij prees of bekritiseerde.

Ebert maakte eerder deze week bekend dat hij opnieuw kanker had. Door operaties aan die ziekte was hij jaren geleden zijn stem al kwijtgeraakt, maar hij bleef schrijven.