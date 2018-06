Een boek van meer dan 3.000 euro

Betere mannengesprek

Jan-Bart Broertjes heeft een gat in de markt ontdekt. De 46-jarige man uit Amstelveen maakt exclusieve boeken over exclusieve auto’s. Zo heb je altijd je trots bij je in de aktetas voor het betere mannengesprek. „Alleen als er een geschiedkundig en bijzonder verhaal is te vertellen, ga ik aan ’t werk. En dan heb ik het liefst een auto met een racegeschiedenis. Dus met een Triumph Spitfire of Opel Kadett uit 1972 kan ik niet zo veel.”

Puur toeval

Waar hij wel wat mee kon, ligt nu kersvers voor hem op tafel als Lotusloot aan de boom. Broertjes kreeg zijn eerste opdracht van de collecteur Sil Steffens, die duizenden euro’s betaalde voor het boek over zijn Lotus S1 uit 1958, bij kenners ook bekend als oer-Lotus. Er zijn er wereldwijd nog zo’n 250 stuks van. De geschiedenis van de unieke auto is herleid tot de eerste eigenaar. „Dat was overigens puur toeval. Dave Chalk heet de man. Hij had in een Engels autoblad zelf een advertentie gezet en was op zoek naar de Lotus met chassisnummer 425. Daarna kwam zijn oogappel terecht bij een man in het Nederlandse Bergen en die verkocht hem vervolgens weer aan een NOS-cameraman. De auto werd verwaarloosd onder een zeiltje in een tuin aangetroffen.

Initiatief

”Met alle respect voor het wonderlijke initiatief, maar waarom moet dit niet echt duur uitziende boek in hemelsnaam duizenden euro’s kosten? „Omdat alle research waanzinnig veel tijd vraagt. Je bent eigenlijk een detective die zich vastbijt in een zaak.” De man die al als jongetje zijn dagen sleet op het circuit van Zandvoort en stiekem onder het hek doorkroop om zo de poort voor zijn vriendjes te openen, laat weten dat zijn op maat gemaakte boeken voor de echte autogekken grenzeloos zijn.

Stripboek

„Wil iemand een lederen kaft en moet dat hetzelfde leer zijn als de stoelen in de Bentley? Geen probleem. Moet het gebonden worden met kamelenhaar? Kan. U vraagt, ik draai.”KwikAls de connaisseur wordt gevraagd naar zijn diepste boekenwens komt hij zonder lang nadenken op de Hirondelle, aluminium raceautootjes die uit de ontwikkelingskoker kwamen van Henk van Zalingen. „Of de auto’s van Maus Gatsonides. De rallyrijder, en wonderlijk genoeg ook uitvinder van de snelheidscamera’s, probeerde eind jaren veertig zijn eigen auto’s te bouwen. Er zijn nog ’Platje’ en ’Kwik’, zo heten die auto’s, over en beide in Nederland.” Op de vraag of er misschien ook een Kwak en Kwek het levenslicht hebben gezien, moet de autorechercheur het antwoord schuldig blijven. „Dat zou overigens meer een stripboek opleveren.”