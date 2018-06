Lexus IS 300h flink goedkoper dan vorige IS

Lease

De IS 300h valt dankzij de uitstoot van 99 gram C02 per kilometer binnen de 20-procent bijtellingcategorie. Het gemiddeld verbruik van de Lexus ligt op 4,3l/100km en een sprintje naar de 100 km/h is in 8,3 seconden alweer voorbij. De Lexus IS 300h staat vanaf juli voor een vanafprijs van € 36.990,- bij de dealer. Leasen kan volgens Lexus al vanaf € 529,- per maand.

Introductie

Om de introductie van de auto te vieren heeft Lexus maar meteen een actiemodel verzonnen, de First Edition. In deze uitvoering beschikt de auto onder andere over stuurwielverwarming, LED-koplampen, 17-inch wielen en een navigatiesysteem. Deze uitvoering kost €41.990,-.