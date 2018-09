´GT3-achtige Porsche Cayman in overweging´

Preuninger geeft toe dat er al tests hebben plaatsgevonden met een meer track focused Cayman-model, maar dat een besluit om het model op de markt te lanceren nog niet is genomen. "Misschien, ik zie niet in waarom niet", aldus de testingenieur. De Nederlandse woordvoerster kan de komst van het model noch bevestigen noch ontkennen.

Cayman R

Van de vorige Cayman bracht Porsche ook een Cayman R op de markt. Die was 55 kilogram lichter en 10 pk sterker dan de reguliere Cayman. Ook was deze sportievere variant met 20 mm verlaagd, had hij een vaste achterspoiler, specifieke wielen en R-aanduidingen.