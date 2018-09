Filmrecensie| The Croods

In een tijd dat de aardkorst nog volop in beweging is, blijkt een grot geen waterdichte bescherming. Met zijn gezin wordt holbewoner Grug Crood naar buiten gejaagd. Die onbekende wereld is vol gevaren, vermoedt hij. Of juist opwindende kansen, vindt zijn tienerdochter Eep. Onderweg naar een betere toekomst vindt zij een geestverwant in de jonge zwerver Guy, vanzelfsprekend de tegenpool van haar behoudende vader.