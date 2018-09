Verkoopdaling voor Bugatti

Op de grootste en belangrijkste markten lieten de Bugatti-kopers het afgelopen jaar afweten. In Europa daalde het aantal registraties van 18 tot 12, waarbij de Duitse markt terugliep van 5 tot 2 afleveringen. In Groot-Brittannië wist het merk één auto af te zetten.

In Noord-Amerika nam het verkoopvolume toe. De Amerikanen - de Canadezen en Mexicanen kochten geen enkel exemplaar - kregen tien sleutels overhandigd tegen zeven een jaar eerder. In Azië wist Bugatti twee Grand Sports te verkopen, twee minder dan in 2011. In China werd overigens geen enkel exemplaar geregistreerd.

Bugatti bouwt in totaal 150 exemplaren van de dik twee miljoen euro kostende Grand Sport, inclusief de Vitesse. De oplage is nog niet uitverkocht. De verwachting is dat de auto tot en met 2015 wordt vervaardigd.