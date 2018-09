Opnieuw een supercar: VŪHL 05

Spreek uit als 'Vool'

Allereerst even de naam, want wat betekent VŪHL eigenlijk? Het is een afkorting voor Vehicles of Ultra- lightweight and High-performance en dient uitgesproken te worden als 'Vool'. De 05 is een creatie van de gebroeders Iker en Guillermo Echeverria van het Mexicaanse designhuis Etxe. Met enige hulp van privé-investeerders en de Mexicaanse overheid is de 05 tot stand gekomen.

Ford

Bij de ontwikkeling van de 05 zijn diverse partijen betrokken zoals Magna Steyr, Multimatic en Ford. Het rijgedrag en onderstel werd fijngeslepen in Engeland, de carrosserie is afkomstig uit Canada terwijl de productie van het chassis en het assembleren van de sportwagen plaats heeft bij Adman Leku in Mexico City. Het Europese hoofdkantoor van VŪHL is overigens gevestigd in Luxemburg. Meerdere details geeft VŪHL vrij in Goodwood.