Ook Renault Kangoo Family opgefrist

Extrem en Business

Net zoals bij de versie op grijs kenteken heeft de Family een nieuwe voorzijde, gewijzigde zijspiegels, andere lichtunits zowel voor als achter en een opgefrist interieur. Optioneel is de Kangoo Family te voorzien van het multimediasysteem R-Link. Renault breidt het leveringsprogramma uit met twee nieuwe versies, te weten Extrem en de Business. Ze komen naast de bestaande Life, Zen en Intens op de markt. De Extrem is de meest uitgebreide versie met zaken als zwartkleurige bumpers, enkele zilverkleurige elementen voor de dakrails en zijstrips en 15 inch lichtmetaal.

Benzine

In Nederland wordt de vernieuwde Kangoo vanaf mei bestelbaar met alleen dieselmotoren. "We zitten meer te wachten op de Energy TCe 115 benzinemotor. Het zijn vaak particulieren die een Family kopen en die rijden liever met een benzinemotor. De TCe 115 komt in oktober op de markt", aldus de woordvoerder. Prijzen volgen op later termijn. De vernieuwde Kangoo beleeft zijn debuut tijdens de Autosalon van Genève in maart.