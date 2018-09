Nu ook nieuwe McLaren P1 op uw bureau

De app toont nu uiteraard de gele productieversie van de P1. Daarnaast is er de mogelijkheid om de spoiler te laten openen of sluiten en kan er technische informatie over de auto bekeken worden.

App en tekening

Het enige dat je nodig hebt om de P1 te bekijken is de app en een speciale tekening. De tekening stond in Autovisie nummer 21 van vorig jaar. De tekening is ook als PDF te downloaden, zodat je hem zelf kan uitprinten. Klik daarvoor hier.

McLaren heeft de app gemaakt voor zowel Apple iOS als Google Play Android.

Kilk hier voor de Apple iOS-versie

Klik hier voor de Google Android-versie

Veel kijkplezier!