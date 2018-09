De zangeres wordt uitvoerend producent van de nieuwe serie The Fosters, schrijft Deadline.

De dramaserie gaat over een gezin bestaande uit biologische en pleegkinderen, met twee moeders aan het hoofd. Teri Polo, bekend van Meet the Parents, speelt de hoofdrol.

De opnames van The Fosters starten in het voorjaar. De serie is vanaf de zomer te zien bij ABC Family.