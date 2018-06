Nismo: "We kunnen nu sneller schakelen"

180 mensen

In de voormalige fabriek, nu omgebouwd tot het nieuwe hoofdkantoor, werken 180 mensen onder één dak samen. In het gebouw worden verschillende zaken klaargestoomd voor massaproductie. De werkplaats, de ruimte waar motoren worden gebouwd en ruimtes waar technici carbon-composietmaterialen verwerken, bevinden zich allemaal op dezelfde verdieping. Verder heeft het pand een grotere showroom die plaats biedt aan acht auto's. "Het is een geweldige stap voor Nismo. Het is belangrijk dat het merk snel bekendheid krijgt als Nissans exclusieve merk van sportieve auto’s. Ons team werkt nu voor het eerst onder één dak waardoor we sneller kunnen schakelen", aldus Miyatani.

Le Mans

Naast de ontwikkeling van straatmodellen wordt Nismo wereldwijd verantwoordelijk voor Nissans autosportprogramma. Op het programma staan onder meer de Australian V8 Supercars en het Super GT-kampioenschap in Japan. Ook Le Mans staat op de agenda, waar Nissan in 2014 wil terugkeren met een auto met (deels) elektrische aandrijving.