Facelift Citroën C3 en C3 Hybrid Air in Genève

Nieuwe motoren

Allereerst even de opfrisbeurt van de C3. Heel groot is die niet. Citroën wijzigt alleen de neus, geeft het model een panoramische voorruit en plaatst nieuwe achterlichtunits. Verder worden er zuinigere motoren leverbaar, waaronder twee nieuwe PureTech-benzinemotoren. De ene motor is de VTi 68, een 1,0 liter driecilinder met 68 pk en 95 Nm. De motor verbruikt gemiddeld 4,3 l/100 km. Andere motor is de VTi 82, een 1,2 liter driecilinder met 82 pk en 118 Nm. Andere noviteit is dat Citroën het model voortaan optioneel kan voorzien van een achteruitrijcamera. Meer details geeft Citroën vrij in Genève.

Hybrid Air

Dan de C3 Hybrid Air. Wat het precies inhoudt? Eigenlijk exact hetzelfde als Hybrid Air van Peugeot. Er wordt dus gebruik gemaakt van een luchttankt gevuld met samengeperste lucht. De auto kan enkel op lucht kan rijden, enkel op benzine en op een combinatie van die twee. Luchtdruk ondersteunt dus in feite de verbrandingsmotor. Op de autobeurs presenteert Citroën alvast een C3 met deze techniek. Het gaat nog om een prototype, herkenbaar aan felle kleuren op de deuren, speciale spiegelkappen en specifieke wielen. De auto heeft een gemiddeld verbruik van 2,9 l/100 km.