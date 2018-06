Dirty Dutch verovert de wereld

Dat had hij niet verwacht. De van oorsprong Surinaamse Clyde Sergio Narain was weliswaar getalenteerd dj, de naam Chuckie viel tien jaar geleden ook al op in Nederland, maar toen hij in 2005 met clubavond Dirty Dutch begon, bleven de ambities beperkt tot de landsgrenzen.

„Ik deed toen twintig data in clubs door het hele land”, herinnert hij zich. „In totaal kwamen daar 15.000 bezoekers op af. Toen dacht ik, dan moet één feest met 5000 man ook wel lukken. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en een grote editie van Dirty Dutch in de Heineken Music Hall opgezet – het werd een succes.

”Dirty Dutch werd zijn muzikale uitlaatklep. De zalen werden groter, op festivals had hij zijn eigen tent, terwijl Chuckie zelf ook hits ging scoren.

„Elke keer was ik weer verrast door een nieuwe mijlpaal. Ineens werd ik gevraagd om een remix voor David Guetta te doen, vervolgens deed ik mijn eerste show in Amerika, op een luxe afterparty in Las Vegas! En daarna Mexico, het leek wel een concert, zoveel mensen waren er.”

Internet

„Ja, het internet heeft een flinke hand geholpen; nieuwe platen, radioshows, mensen weten je te vinden”, aldus de dj, die dit jaar een Dirty Dutch-wereldtour gepland heeft staan met zo’n dertig evenementen náást zijn eigen optredens van India tot Amerika.

Momenteel vergaat het veel Nederlandse dj’s zo. Chuckie heeft daar wel een reden voor.

„Nederlandse dj’s zijn echte crowdpleasers. Het land is klein, dus je kunt hier op één avond zo drie boekingen doen. En het publiek is kritisch, dat is een bekend fenomeen. Je moet dus hard werken, waardoor je snel genoeg leert hoe je moet entertainen. Dat is in het buitenland een groot pluspunt, de wereld is nu ons speelterrein geworden.”

De muziek is daarbij steeds grotere vormen gaan aannemen. „In Amerika evenaren dj-sets soms de grote rockshows”, lacht Chuckie.

„Dat resulteert ook in groots klinkende muziek. Zeker de Nederlandse dj’s zijn erg aan het experimenteren; of het nu ’big room house’, ’electrohouse’ of ’dirty dutch’ wordt genoemd, Nederlandse house is er nu in vele vormen. Terwijl ze het in Amerika gewoon allemaal EDM (Electronic Dance Music) noemen, zoeken wij steeds weer nieuwe geluiden. Heeft misschien wel iets te maken met de Nederlandse handelsgeest, altijd het onderste uit de kan halen”, lacht hij, „We gaan er in ieder geval voor, en geloof mij, dit is nog maar het begin.”

Dirty Dutch Aftershock:

Zaterdag 23 februari, HMH, Amsterdam.