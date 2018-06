Spania GTA werkt aan Spyder en R-versie

Spyder en R-versie

"We zijn bezig met de ontwikkeling van een exclusieve GTA Spano Spyder en een R-versie. Die laatste uitvoering krijgt zo'n 1.200 pk en een topsnelheid van ver boven de 350 km/h. Onze designafdeling is momenteel bezig met het ontwerp van deze twee modellen", aldus de woordvoerder van Spania GTA in gesprek met Autovisie. Hij kan nog niet zeggen wanneer de auto's op de markt komen.

Productie

"De GTA Spano is momenteel al enige tijd in productie. De eerste auto's worden tegen het einde van dit jaar afgeleverd. We bouwen in totaal 99 exemplaren van dit model", vervolgt de zegsman. In tegenstelling tot de R-versie maakt de 'reguliere' supercar gebruik van een 8,3 liter V10 met supercharger met 'slechts' 900 pk en een elektronisch begrensd koppel van 1.000 Nm. Daarmee haalt de GTA Spano al in 2,9 seconden de 100 km/h terwijl de topsnelheid net boven de 350 km/h ligt. Voor het chassis is gebruik gemaakt van carbon, titanium en kevlar. Die materialen houden het gewicht laag (1.350 kilogram) maar zorgen wel voor voldoende stijfheid. De prijs van de GTA Spano begint bij 570.000 euro exclusief belastingen.

Dealernetwerk

Belangrijk bij het ontwikkelen van een merk is een dealernetwerk. Spania GTA heeft al diverse contracten gesloten met dealers in China, Arabische Emiraten, de VS, Rusland, Duitsland, Italië en Nieuw-Zeeland. Dat dealernetwerk wordt nog uitgebreid. Overigens ging Spania GTA voorheen door het leven als GTA Motor, maar die naam werd begin 2013 gewijzigd.

(Autovisie)