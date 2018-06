Audi TT met een donkere kant

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft de auto veel zwart meegekregen. Zo is er een zwarte spoilerlip aan de voorkant, zwarte spiegelbehuizingen, zwarte uitlaten en een zwarte diffuser. Ook de TT RS-achtige vaste spoiler is uiteraard in deze kleur gespoten. De Audi staat op 19 inch ‘rotor’ wielen.

Nederland

Kopers kunnen kiezen tussen de exterieurkleuren Daytona Grey, Misano Red, Glacier White en Samoa Orange. Het hele pakket kost slechts 700 Britse pond meer dan een standaard TT. Het blijft wel een Britse actiemodel, want er zijn geen plannen om het model naar Nederland te halen.