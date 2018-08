Filmrecensie: Io E Te

De grootmeester van de Italiaanse cinema Bernardo Bertolucci, raakte door de novelle Io e te van schrijftalent Niccolo Ammaniti geïnspireerd om na een stilte van negen jaar weer te gaan filmen.

Het resultaat is een intieme, kleine film, die zich vrijwel geheel afspeelt in één ruimte.

Coming of age-film

Bertolucci deed het eerder ( Last Tango in Paris) en hij houdt ervan. Bovendien ondervond hij op deze manier het minste hinder van zijn handicap: de cineast zit tegenwoordig in een rolstoel.

Io e te is een plezierige kleine ’coming of age’-film over twee mensen die geen vrienden zijn, geen minnaars en ook geen ’gewone’ broer en zus. Lorenzo’s hormonen gieren in het rond op de pakkende retrosoundtrack.