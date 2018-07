Chantal Janzen weer in film

De hoofdrollen worden vertolkt door Lies Visschedijk, Fedja van Huêt en Dan Karaty. Chantal speelt de rol van fysiotherapeut Bob. De komische rolprent is gebaseerd op de columns van Sylvia Witteman.

Chantal was ook te zien in films als De Hel van '63 en Alles is liefde. Ze presenteert vanaf volgende week Everybody Dance Now.

Soof is vanaf eind november te zien op het witte doek.