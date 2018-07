Futuristisch interieur voor W Motors Lykan HyperSport

Holografisch display

Centraal op de middenconsole monteert W Motors het holografische display. Hoe het systeem precies werkt, heeft de kersverse autobouwer uit Dubai nog niet vrijgegeven. Dat het interieur futuristisch is vormgegeven blijkt in ieder geval wel uit deze foto's. Met 2,5 miljoen euro is de W Motor Lykan HyperSport bepaald geen koopje. De supercar kopen is sowieso niet meer mogelijk, want alle zeven exemplaren zijn al vergeven. Toch nog interesse in een W Motors? In november presenteert het merk haar volgende model: de SuperSport. Die kost minder dan 2,5 miljoen euro en wordt naar verluidt ook in een grotere oplage gebouwd.

Vingerafdruk op horloge

We hebben overigens ook beelden van het klokje dat je 'cadeau' krijgt bij aanschaf van zo'n Lykan HyperSports. Kosten van het horloge? Liefst 200.000 dollar. Het is een zogeheten Cyrus Klepcys. Er worden er slechts zeven van gemaakt, gelijk dus aan de oplage van de supersportwagen. Het horloge heeft een vingerafdruk op de achterzijde van de Zwitserse horlogemaker Jean-François Mojon.