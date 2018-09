Leven Gloria Estefan op de planken

De 55-jarige zangeres werkt momenteel samen met haar echtgenoot Emilio aan een musical over hun leven.

Volgens het echtpaar is hun levensverhaal gebaseerd op 'hoop, vastberadenheid en de overtuiging dat met hard werken dromen uit kunnen komen'. Gloria Estefan en haar man Emilio vluchtten beide op jonge leeftijd uit Cuba. In Miami, waar Gloria opgroeide, vormde Emilio een band (Miami Sound Machine) waar Gloria als zangeres aan de slag ging. Gloria had grote successen met de Miami Sound Machine en later ook solo.

De musical gaat het verhaal vertellen rond de megahits als Dr. Beat, Conga, Oye Mi Canto en Rhythm is Gonna Get You.

Het is nog niet bekend wanneer de show op Broadway te zien zal zijn.