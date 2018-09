Acteur Ton Kas is geweldig als de breekbare Fred, die door de merkwaardige vriendschap met de zwerver weer lol in zijn leven krijgt. De man trekt bij hem in en hult zich graag in de kleding van Trudy, de overleden vrouw van Fred.

Debuterend regisseur Diederik Ebbinge maakte met Matterhorn een prachtige tragikomedie die nergens uit de bocht vliegt. Met veel gevoel voor ritme doseert hij zijn verhaal (het script is ook van zijn hand).

De acteurs zijn zonder uitzondering ijzersterk en als kijker ga je mee in hun complexe persoonlijkheden.

Ex-Vliegende Panter Ebbinge heeft ook nog een verrassend én ontroerend slot in petto, waarmee hij zijn film helemaal áf maakt.

Niet verwonderlijk dat deze parel op het International Filmfestival Rotterdam is aangekocht door het Duitse Media Luna, dat de film wereldwijd gaat uitbrengen.

Nederland is met Ebbinge een fantastisch regisseur rijker. Matterhorn smaakt beslist naar meer. Veel meer.