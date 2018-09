Nelly Frijda (77) stopt

"Ik wil het zelf niet meer. Ik zal later misschien sporadisch nog een tv- of filmrolletje accepteren, maar ik ga eerst op wereldreis.”

De stoere, doortastende Nelly Frijda zat een uur te snikken nadat ze haar oudste zoon in Japan via internet op Skype had gesproken. "Ik zag hem in beeld. Maar ik kon hem niet aanraken of knuffelen. Dat vond ik zo vreselijk. Oeverloos heb ik daarna zitten janken. Toen heb ik heel impulsief tegen een slecht tarief een ticket Tokio gekocht en ben daar tien dagen geweest. Ik besef nu hoe ik hem en zijn gezin mis. Daar ga ik eerst iets aan doen.”

Nelly, bij het publiek op het netvlies gegrift als de sigaren rokende Ma Flodder, laat haar zachte kant zien. In haar parterrewoning in hartje Amsterdam praten we – omringd door al haar herinneringen – over ouder worden en de besluiten die je dan moet nemen.

