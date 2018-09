Matterhorn wint publieksprijs op IFFR

De film Matterhorn gaat over een weduwnaar die een eenzaam bestaan leidt, totdat een onbekende man daar verandering in brengt. De film Wadjda van Haifaa Al Mansour, die wordt gezien als de eerste vrouwelijke filmmaker uit haar land, gaat over een klein meisje dat graag een fiets wil hebben, tot grote onvrede van haar omgeving. Het meisje bindt de strijd aan met die exemplarische conservatieve omgeving.

In totaal werden er 280.000 bezoeken aan films, optredens en tentoonstellingen geteld op het twaalf dagen durende festival, dat zich daarmee gelukkig prijst. „Het festival is zeer gelukkig dat publiek en partners het belang van het festival onderschrijven en volop deelnamen aan het programma”, stelt de organisatie in een verklaring. Zondag sluit het festival af.