Toyota i-Road is tweezittertje

Emissievrij

De i-Road is een emissievrije tweezitter waarbij je achter elkaar plaatsneemt. De Japanners omschrijven de auto als een compact, grappig stadsvoertuig die het mogelijk maakt twee mensen snel van A naar B te brengen in stedelijke gebieden. Toyota heeft nog maar één foto vrijgegeven. Meer informatie over de i-Road volgt kort voor de Geneefse autobeurs in maart.