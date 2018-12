Toyota GT86 sneller dan Ferrari?

GT86 TRD Griffon

Het model luistert naar de naam GT86 TRD Griffon Concept. Op het circuit reed het model een rondetijd van 1:01:872 terwijl een Ferrari 1:02.24 nodig heeft voor dezelfde taak. Hoewel informatie over het motorvermogen nog ontbreekt, kunnen we al wel stellen dat het een opgewaardeerde GT86 is met een stijvere en lichtere carrosserie, een sportuitlaat en sportievere ophanging.

De Tokyo Auto Salon heeft plaats van 11 tot 13 januari.

