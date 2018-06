Column Vincent van der Vinne: Behoud ons erfgoed

Mobiel erfgoed

Ons mobiele erfgoed moest worden behouden. Dankzij een sterk gevoerde lobby, kwam er een belastingvrijstelling voor oudere auto’s. Daaronder vielen niet alleen de in de jaren negentig ingevoerde Volvo Amazon’s, maar ook de recent ingevoerde Mercedessen van vijfentwintig jaar oud. Met tienduizenden per jaar kwam ‘ons mobiele erfgoed’ over de grens. Nu daarop dreigt te worden ingegrepen, komen de pennen in beweging. Kennelijk komt ‘ons mobiele erfgoed’ in gevaar, wanneer er van eigenaren van honderden tot duizenden oude Citroën’s, Chevrolet’s, Fiat’s, Jaguar’s en Mercedessen voortaan een financiële bijdrage wordt gevraagd. Ze zouden toch maar voor ons land verloren gaan, al die auto’s waarvan de meeste in de afgelopen decennia zijn ingevoerd.

Unieke auto’s verdwijnen

Maar op het verdwijnen van unieke Nederlandse auto’s uit Nederland lees je nooit kritiek. In afgelopen jaren werden meerdere auto’s naar het buitenland verkocht en/of naar buitenlandse veilingen gebracht, auto’s die origineel in Nederland waren uitgeleverd en/of door een Nederlandse carrosseriefabriek van een carrosserie waren voorzien. Voorbeelden daarvan zijn een Delahaye 135M cabriolet van Pennock, een Bugatti Type 46 faux cabriolet van Veth en een Bugatti Type 49 cabriolet van Van Rijswijk. En dan te beseffen dat er wereldwijd misschien 60 auto’s met een Nederlandse carrosserie zijn overgebleven, waarvan er misschien 20 stuks voor Nederland behouden zijn gebleven. De meeste verdwenen voorgoed over de grens.

Weer een minder

Binnenkort wordt wederom een unieke Nederlandse auto naar een buitenlandse veiling gebracht. Het betreft een De Dion-Bouton Vis à Vis uit 1901. Deze 112 jaar oude auto is origineel door B.A. Jansen uit Den Bosch in Nederland uitgeleverd en is tot nu toe altijd in ons land gebleven. In ons land bevinden zich maar enkele vergelijkbare auto’s, zoals een Benz Phaeton die in 1924 is teruggehaald uit Nederlands-Indië, een FN Victoria uit 1900 verkocht door W.J Stokvis en een Peugeot uit 1900 uitgeleverd door Verwey en Lugard. Deze drie auto’s zijn opgenomen in het Louwman Museum. De unieke De Dion-Bouton werd op 26 januari 1902 door B.A. Jansen verkocht. Hij was destijds de grootste en bekendste rijwielhandelaar van ons land. Jansen correspondeerde destijds met honderden rijwielfabrieken en toeleveranciers in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Hij wilde in 1888 auto’s van Benz gaan invoeren, terwijl de Duitse fabriek hiermee nog experimenteerde. Zijn verzoek werd daarom afgewezen. In 1900 gaf hij als één van de eerste een automobielcatalogus in ons land uit. Zijn archief is bewaard gebleven en ligt in het gemeentarchief van Den Bosch. Het archief wordt voor komende generaties veiliggesteld. De unieke auto niet, die mag gaan en daarover hoor je niemand.

Behoud ons erfgoed!

Daarom de oproep: behoud ons mobiel erfgoed! Het strekt tot eer van bijvoorbeeld E.V.N. Louwman, A.J. Jans en Stijnus Schotte dat zij Nederlandse auto’s naar ons land hebben teruggebracht en/of in hun collectie hebben opgenomen. Is er ook iemand die zich geroepen voelt om de unieke De Dion-Bouton voor ons land te behouden? Afgezien van de historische waarde, kan het in financieel opzicht op lange termijn ook geen verkeerde investering blijken te zijn. Sinds 2000 zijn deze auto’s al verviervoudigd in waarde. Het is te hopen dat de De Dion-Bouton voor ons land behouden blijft. De auto wordt geveild bij Bonhams in Parijs, op 7 februari.