Trainingspakje voor Honda Civic

De designafdeling van Honda komt met een opnieuw ontworpen voorbumper. Het bovenste deel is in carrosseriekleur gespoten, het onderste deel is in carbon-look afgewerkt. aan de achterzijde geeft Honda de vijfdeurs hatchback een diffuser, die ook hier in koolstofvezel-stijl is uitgevoerd. De luchtgeleider wordt aan de bestaande bumper bevestigd. Tot slot omvat het Aero Pack lichtmetalen wielen in Argon-design. De klant heeft keuze uit twee maten, een 17 en 18 inch formaat. Ongeacht de maatvoering is het schoeisel uitgevoerd in diamond cut met een matte laklaag en een zwart gespoten binnenwerk.

De meerprijs van het pakket, is nog niet bekend.