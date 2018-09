Pickups helpen Ford aan winst in 2012

De nettowinst bedroeg 5,67 miljard dollar (ruim 4,22 miljard euro), tegenover 13,6 miljard dollar een jaar eerder. Dat hoge bedrag werd echter bereikt door een eenmalige belastingbate.

Belangrijkste pijler

Een recordhoge operationele winst in Noord-Amerika, die te danken was aan de grote vraag naar pickups uit de F-serie, was de belangrijkste pijler onder het jaarresultaat. De verkoop van de pickups groeide met 10 procent naar bijna 650.000 verkochte wagens. De totale verkoop van Ford in Noord-Amerika steeg met bijna 5 procent.

Op het eigen continent boekte het bedrijf 8,34 miljard dollar winst, wat de verliezen in Europa compenseerde. Ford is daarmee voor het vierde opeenvolgende jaar winstgevend, nadat de producent in de periode 2006 tot en met 2008 nog ruim 30 miljard dollar verlies leed.