Recensie: Sightseers

Tina’s moeder waarschuwt haar dochter nog: straks blijkt hij een of andere psychopaat te zijn.

Chris ziet er uit als een goedzak, maar als hij zich ergert, komen er duistere krachten in hem naar boven en slaat hij aan het moorden.

De stand-up comedians Steve Oram en Alice Lowe ontwikkelden hun personages in het theater en bedachten er later een filmscript bij.Eigenlijk is alles grappig aan Sightseers, met de twee knullige types die in Engeland met hun auto en caravan een spoor van vernielingen en verderf achterlaten.

Mooi hoe het prachtige Britse landschap telkens correspondeert met het gemoed van de personages.

Tina en Chris blijken uitstekend bij elkaar te passen, en het zou geen echte liefde zijn als Tina niet ook de zwarte kant van haar geliefde in zijn volle omvang zou willen leren kennen.

Hoe ze dat doet, laat zich raden. Sightseers is nu al een van de grappigste films van het jaar.