Jaguar XFR Sportbake mogelijk gelimiteerde oplage

Afwijkende achteras

De topman van het Engelse prestigemerk noemt een productievolume van 300 tot 500 stuks, afhankelijk van de vraag. De XF Sportbrake, die door Jaguar alleen in Europa wordt aangeboden, beschikt over een afwijkende achteras ten opzichte van de XF sedan en om die constructie hetzelfde rijkarakter als die van de vierdeurs XFR te bieden, vergt dus veel ontwikkelingstijd en -kosten. De stationwagon beschikt standaard over een automatische niveauregeling.

R-kenmerken

Mocht de XFR Sportbrake er komen, dan krijgt de snelle stationwagon de 510 pk sterke V8-compressormotor, zoals de vierdeurs XFR die ook heeft. Naast een aangepast onderstel wordt de stationwagon aangekleed met de specifieke R-kenmerken, zoals een bumper met grote luchtnlaten, sideskirts en grotere lichtmetalen wielen.