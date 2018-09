Volgende generatie Panamera niet kleiner

Wolfgang Hatz (52) is ontwikkelingschef bij Porsche en werkt momenteel aan de 918 Spyder, de ‘Macan’ (de kleinere Cayenne), boxermotoren met cilinderuitschakeling, houdt zich bezig met autosport en andere zaken. Ook werkt hij aan de nieuwe generatie Panamera.

"Hoogste prioriteit heeft bij ons momenteel het MSB-platform ( modularer standard baukasten). Daarop zal de Panamera-opvolger worden gebouwd," zegt Hatz. Het MSB-architectuur is een variant op het MQB-platform. De MQB-opstelling is bedoeld voor dwarsgeplaatste motoren, het MLB-bodem voor in lengterichting geplaatste krachtbronnen terwijl het MSB-platform is bedoeld voor de resterende mogelijkheden.

Van het MSB-platform kunnen volgens Hatz ook andere merken profiteren. Hij noemt Bentley en Lamborghini. En Bugatti. "Dat laatste merk kan op verschillende manier gebruikmaken van de modulaire bouwstenen", zegt Wolfgang.