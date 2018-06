Nissan start productie Leaf in VS

Bijdrage

Nissan bouwt in de fabriek tevens het accupakket voor de Leaf. De Amerikaanse productie van de Leaf levert een bijdrage aan het doel van Nissan om in 2015 zo'n 85 procent van de in Amerika verkochte modellen ook in dat land te bouwen. Ruim 300 mensen hebben door de Leaf een baan gekregen. "Dat aantal kan oplopen als de vraag groter wordt", aldus Nissan.

"De Nissan Leaf voor Europa komt nu nog uit Japan. Vanaf juni dit jaar komen de exemplaren vanuit Engeland", zegt de Nederlandse woordvoerster.