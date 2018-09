Subaru prijst nieuwe Forester

Drie motoren

Het instapmodel beschikt over een viercilinder 2,0 liter met 150 pk en 198 Nm. Genoeg voor een top van 190 km/h. Het topmodel van het Forester-programma is de 240 pk en 350 Nm sterke 2,0 liter turbomotor. Die versie heeft een top van 221 km/h en rijdt in 7,5 seconden de honderd km/h. Dieselen kan met de 147 pk en 350 Nm sterke 2,0 liter vierpitter.

De 150 pk sterke benzinemotor is te koppelen aan een manuele zesbak of automatische CVT-transmissie. Voor de 240 pk-versie levert Subaru alleen de CVT-automaat. Dieselen kan alleen met een manuele zesbak. Er geldt geen meerprijs voor de CVT-transmissie.

Standaard

Subaru voorziet de nieuwe Forester standaard van 17 inch lichtmetalen wielen, een stop-/startsysteem voor de 150 pk benzinemotor, airco, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, verwarmbare buitenspiegels en voorstoelen en meer.

De prijzen:

UitvoeringPrijs2.0 Intro34.995,-2.0 Intro Lineartronic CVT34.995,-2.0 Luxury36.995,-2.0 Luxury Lineartronic CVT36.995,-2.0 Luxury Plus38.995,-2.0 Luxury Plus Lineartronic CVT38.995,-2.0 Executive43.995,-2.0 Executive Lineartronic CVT43.995,-2.0XT Sport Lineartronic CVT49.995,-2.0XT Sport Executive Lineartronic CVT55.995,-2.0D Intro41.995,-2.0D Luxury43.995,-2.0D Luxury Plus45.995,-2.0D Executive50.995,-2.0D Sport Executive53.995,-