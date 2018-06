Traumahelikopter

Slechts drie man sterk maar dat is genoeg, want aan energiegebrek ligt het niet bij deze Groningers, die er in nog geen half uur elf nummers doorheen jagen.

Eerder speelden ze bij Giel Beelen nog een waanzinnig onherkenbare cover van Rihanna’s Diamonds in the sky. Ze konden niet anders, want uit hun debuutalbum blijkt één ding: Mark Lada, Daan van Dalen en Roel van Merlot hebben stijl.

Het heeft iets weg van de debuterende Arctic Monkeys, maar dan richting de Ramones. In de bijgesloten bio zegt de band geen mooie spullen nodig te hebben: „Gewoon inpluggen die gitaar.” Fratsen zonder fratsen dus.

4 sterren (5)