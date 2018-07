Toyota verwacht meer van nieuwe Auris

“De oude Auris Hybrid was niet per sé heel succesvol in absolute aantallen, maar wel nuttig om nieuwe klanten naar het merk te halen”, zo laat Toyota aan Autovisie weten. Het aantal van 100.000 units per jaar in Europa is een plus van 25 procent ten opzichte van zijn voorganger.

Toyota verwacht dat in Europa eenderde van de verkochte Aurissen een Hybrid wordt. In Nederland ligt dat aantal op 80 tot zelfs 85 procent. Dat komt neer op 6.000 auto’s van de in totaal 7.000 units.